Фернандо Алонсо: «Теперь, зная о повреждении болида, я заметно меньше обеспокоен нашим выступлением на Гран-при Сингапура»

Алонсо спокойнее воспринял провал в Сингапуре, узнав о повреждении болида.

Пилот «Астон Мартин» был очень недоволен скоростью машины по ходу гонки и несколько раз называл ее просто неуправляемой.

Лишь после гонки выяснилось, что на протяжении большей части заезда на болиде Алонсо был поврежден обтекатель передней подвески. Нарушение аэродинамической конфигурации болида сильно сказалось на его эффективности:

«Помощи от этих повреждений точно не было. Мы знаем, как сильно это повлияло на машину. Разумеется, подробностями мы делиться не станем, но потеря скорости была значительной. Так что теперь, зная о повреждении болида, я заметно меньше обеспокоен нашим выступлением на .

Наш темп в гонке не был настоящим. И если бы не повреждение, то мы, вероятно, смогли бы прицепиться к паровозику лидеров – и тогда у нас было бы меньше проблем и с «Альпин», и позже с Серхио Пересом. Это бы все изменило. А когда тебе не хватает скорости, у тебя начинаются проблемы».

Алонсо добавил, что несмотря на ухудшение результатов команды во второй половине сезона, не чувствует какого-либо разочарования в проекте «Астон Мартин»:

«Нет, совсем нет. Я очень доволен нашим проектом. И даже на трудных для нас гонках – как в Монце, Сингапуре, – все совещания команды на трассе и на базе проводят весьма продуктивно. Именно неудачные уик-энд дают возможность извлечь самые полезные уроки.

И те шаги, которые команда планирует предпринять в будущем, в том числе в следующем году, просто огромны. Я никогда не видел такого размаха в плане идей и других вещей. У «Астон Мартин» есть потрясающая решимость, мотивация, и ресурсы для того, чтобы стать настоящей топ-командой. Так что я всем доволен».

Что случилось с Алонсо? Приехал последним, бомбил на машину, вылетал c трека – счастью с «Астон Мартин» конец?