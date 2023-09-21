Лиам Лоусон: «Не был бы доволен возвращением к роли резервиста в 2024-м»

Лиам Лоусон рассчитывает на выступления в «Формуле-1» в 2024 году.

Запасной пилот «Ред Булл» и «Альфа Таури» заменяет травмированного в составе команды из Фаэнцы.

«Я не был бы доволен возвращением к роли резервиста, но, разумеется, я знаю, как трудно пробиться в «Формулу-1». И я понимаю, что ситуация может быть сложной.

Что произойдет, то произойдет, но я не слишком много думаю о таких вещах. Я просто пытаюсь выжать максимум из положения.

Честно говоря, пока не было огромного количества времени, чтобы обсудить будущее. Если говорить о том, что случилось на данный момент, все довольно позитивно, однако мне нужно сохранять спокойствие и попытаться давать результат, пока ситуация не прояснится, пока у меня есть такой шанс – до возвращения Даниэля. Важно выступать хорошо и продолжать делать то же самое.

Учитывая природу положения, думаю, мы справляемся хорошо. Я соревнуюсь с ребятами, которые провели уже 11 или 12 гонок в нынешнем сезоне, и, безусловно, приходится нагонять. С каждой неделей я ощущаю себя в машине все увереннее, так что, надеюсь, в этот уик-энд буду чувствовать себя еще комфортнее. Если сравнивать с любым другим болидом, который я пилотировал, в «Формуле-1» требуется гораздо больше времени», – заявил Лоусон перед .

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Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?