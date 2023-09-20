Андреа Стелла: «Мы пока не достигли даже 50 процентов той аэродинамической эффективности болида, которую хотели бы видеть»

В «Макларене» знают решение проблем с нехваткой аэродинамической эффективности.

Руководитель « » оценил процесс команды в работе с болидом по ходу сезона-2023.

По словам Стеллы, пока «Макларен» находится лишь на полпути к тому, чтобы добиться необходимой аэродинамической эффективности болида.

«Думаю, мы теперь достаточно хорошо понимаем, откуда берутся ограничения возможностей нашего болида на низких скоростях. Они связаны с некоторыми механическими и аэродинамическими аспектами.

С точки зрения аэродинамики, та конфигурация, которую мы используем сейчас, помогла устранить часть этих ограничений, но на самом деле впереди нас по-прежнему ждет много работы. Я скажу так – в сравнении с машиной, которая была у нас в Бахрейне, с улучшениями, достигнутыми на этапе в Баку, а потом в Австрии, мы не достигли даже 50 процентов той аэродинамической эффективности болида, которую хотели бы видеть, чтобы решить имеющиеся проблемы.

Радует то, что теперь, на мой взгляд, команда хорошо понимает, что именно ей нужно делать. Но это требует дополнительных действий, дополнительной работы. И эти решения должны быть заложены в конструкцию болида следующего года. Хотя, опять же, не со 100 процентной точностью», – рассказал Стелла.

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