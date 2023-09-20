Шарль Леклер: «Нужно дождаться Гран-при Японии, чтобы увидеть, действительно ли «Феррари» сделала шаг вперед»

Леклер надеется подтвердить прогресс «Феррари» на Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» рассказал об особенностях работы с болидом команды и основных моментах, которые главным образом вызывают у него определенные трудности при пилотаже.

При этом Леклер надеется, что на «Сузуке» команда подтвердит прогресс в работе с болидом, который показала на этапах в Монце и Сингапуре.

«Очень надеюсь, что такое же выступление мы сможем повторить на «Сузуке» и с нетерпением жду начала уик-энда. Если у нас получится, это даст возможность с оптимизмом смотреть в будущее.

На этапе в Зандворте мы провели множество тестов. В Монце мы хотели получить подтверждение результатов этих тестов, подтвердить то, что мы понимаем особенности работы нашего болида. Мы все это сделали и теперь все говорит о том, что команда и правда сделала большой шаг вперед.

При всем при этом нужно понимать, что трасса в Сингапуре исторически всегда очень хорошо подходила «Феррари». Так что нужно дождаться еще одной гонки, чтобы увидеть, действительно ли мы сделали шаг вперед и добились стабильности, или же это скорее было разовым событием.

Здорово, что сейчас находится в такой хорошей форме, ведь это подгоняет меня, мотивирует, заставляет больше работать над стилем пилотажа, чтобы он лучше подходил болиду.

В данный момент я не в полной мере комфортно чувствую себя за рулем болида – по моим предпочтениям машина чуть сильнее нужного склонна к недостаточной поворачиваемости, и это доставляет мне трудности. Потому что из-за непредсказуемости в поведении болида я порой не могу добиться нужной степени избыточной поворачиваемости, которая мне нужна.

Над этим нужно поработать. Но в первую очередь я рад видеть конкурентоспособность нашей машины. И теперь уже дело за мной.

У нас довольно непредсказуемая в поведении машина, и из-за этой непредсказуемости нам приходится перестраховываться, подбирая оптимальный баланс болида. Мы не можем использовать настройки с сильной нагрузкой на переднюю ось, потому что в этом случае при любом срыве передних колес машина теряет значительную часть прижимной силы, и справиться с этим непросто.

Дело не в том, что наша машина склонна к недостаточной поворачиваемости, а в том, что нам приходится настраивать ее именно таким образом, чтобы сделать ее поведение более предсказуемым. И вот это делает ситуацию непростой», – рассказал .

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