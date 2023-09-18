Льюис Хэмилтон о неудаче «Ред Булл» в Сингапуре: «В последнее время они перестали заниматься развитием болида»

Хэмилтон считает неудачное выступление «Ред Булл» в Сингапуре единичным случаем.

Пилот « » полагает, что в «Ред Булл» уже прекратили активно работать над развитием болида этого года. Но при этом Гран-при Сингапура вряд ли задаст тенденцию на остаток сезона.

«Честно говоря, в этот уик-энд я не обращал особого внимания на другие команды. Так что я не знаю причины, по которой «Ред Булл» оказался так далеко и не показал привычного темпа. При этом здорово видеть, что в « » нашли способ заметно прибавить в скорости, и что « » тоже заметно прибавила, это радует.

При этом, если подумать, в «Ред Булл» в последнее время перестали заниматься дальнейшим развитием болида. В то время как «Макларен» привез в Сингапур новинки. Другие команды тоже обновляют свои машины. Они же заняты работой над машиной следующего года.

Так что нет. Я думаю, это скорее было разовым событием. Просто так сложилось. И «Ред Булл» настолько далеко впереди всех, что они могут заметно меньше заниматься развитием нынешней машины. В то время как мы, например, продолжаем этим активно заниматься. Как бы то ни было, время покажет», – рассказал .

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