Ландо Норрис о концовке Гран-при Сингапура: «Я бы не попал на подиум, если бы действовал как-то иначе»

Норрис остался доволен борьбой за подиум в конце гонки в Сингапуре.

Пилот « » рассказал, что не видел смысла в попытках обогнать в борьбе за лидерство, поскольку ему бы просто не хватило для этого скорости.

Вместо этого он решил сосредоточиться на обороне от двух пилотов « » и признал, что Сайнс здорово помог ему, специально сбрасывая скорость и подпуская ближе, тем самым давая возможность включать DRS.

« не мог меня обогнать. У него были проблемы с тем, чтобы обогнать меня тогда, когда у него было преимущество в 0,5 – 0,6 секунды. Поэтому шансы на то, что я смогу обогнать Карлоса с преимуществом в 0,1 по темпу, были равны нулю.

Так что смысла пытаться атаковать Карлоса не было никакого. Чем сильнее я бы атаковал его, тем более уязвимой становилась бы моя позиция относительно двух машин позади. И сейчас я бы здесь не сидел (на пресс-конференции с участием трех призеров Гран-при) и не попал бы на подиум, если бы действовал как-то иначе.

Но да, последние несколько кругов получились очень напряженными. Я знал, что Джордж будет очень сильно на меня давить. Что он и сделал – и мне пришлось очень активно защищаться в 15-м повороте, или в 14-м, не помню. И в этот момент Карлос решил немного сбросить темп, позволить сократить отрыв и тем самым снова дал мне возможность использовать DRS. Думаю, мы с ним действовали очень умно, стремясь удержать «Мерседесы» позади. А на последнем круге у меня появилась хоть какая-то возможность вздохнуть чуть свободнее.

Как я уже говорил, я задел стену в том же месте, что и Джордж (что привело к сходу пилота «Мерседеса»). Но я задел ее передней частью машины. В тот момент я немного запаниковал, поскольку подумал, что все испортил. Однако повреждение получил только сам руль. В том смысле, что после контакта он немного сместился и располагался не по центру. К счастью, других повреждений не было», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Сингапура: великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо