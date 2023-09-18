«Это радует и дает повод для гордости». Карлос Сайнс – о прогрессе во второй половине сезона и победе в Сингапуре

Сайнс отметил прогресс в работе с машиной как причину победы в Сингапуре.

Пилот «Феррари» рассказал о том, как работа с инженерами над различными деталями с целью поиска стабильности выступлений помогла ему значительно прибавить во второй половине сезона.

Комментируя результат гонки Сайнс признал, что рискованная тактика – когда он специально сбрасывал темп, чтобы подпустить достаточно близко и дать ему использовать DRS для защиты от «Мерседесов», – вряд ли бы сработала, если бы он не был в полной мере уверен в своем болиде.

«В такой ситуации всегда непросто, потому что ты сам помещаешь себя в ситуацию, где оказываешься под давлением. И ты понимаешь, что в такой ситуации не можешь позволить себе даже минимальной ошибки или минимального срыва болида, потому что в этом случае Ландо сразу получит шанс обогнать тебя, ведь ты сам дал ему DRS. Но в тот момент я решил давать ему DRS, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы удержать позади « ».

В частности, на одном из кругов возникла ситуация, когда Ландо оборонялся в 16-17 повороте, и потом мне пришлось здорово замедлиться в связке 1-2-3 поворотов, чтобы снова дать ему DRS. Думаю, этот ход в итоге и спас мою гонку, а также спас для Ландо вторую позицию, поскольку, как мне кажется, в противном случае мне бы тоже настал конец. Если бы «Мерседесы» обогнали Ландо, потом они бы довольно легко обогнали бы и меня.

Если же говорить о прогрессе в понимании работы болида, я думаю, что мы начали прибавлять еще до летнего перерыва в чемпионате. Во время летнего перерыва мы вместе с моими инженерами сели и решили подумать: «Так, что мы можем сделать, чтобы начать проводить более цельные гоночные уик-энды? Ведь у нас явно нет проблем со скоростью, у нас были хорошие моменты, но нам никак не удавалось собрать все это воедино».

Мы подумали, что нужно разобраться в этом – понять, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию и начать демонстрировать более стабильные выступления во второй половине сезона. Потому что потенциал у нас явно был.

В Зандворте мы провели очень хороший уик-энд. В Монце все прошло практически идеально, а здесь, по ощущениям, все прошло уже в полной мере идеально. И это меня очень радует и дает повод для гордости – потому что когда ты работаешь, анализируешь, а также находишь свою скорость, как я нашел в этот уик-энд, в итоге это не проходит зря», – рассказал Сайнс.

Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!