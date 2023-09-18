Оскар Пиастри: «Старт с 17-й позиции в Сингапуре – не лучшая перспектива. Поэтому итоговое 7-е место стало фантастическим результатом»

Пиастри доволен попаданием в очковую зону на Гран-при Сингапура.

Пилот « » начал заезд с 17-й позиции, и с учетом особенностей трассы не рассчитывал на прорыв. Однако в итоге Пиастри сумел прорваться на 7-ю позицию.

«Старт с 17-й позиции на Гран-при Сингапура – не самая лучшая перспектива. Поэтому итоговое 7-е место после всех событий стало просто фантастическим результатом. Не думаю, что мы могли добиться чего-то большего, так что я очень доволен. Отличный результат для команды в целом, мы заработали много очков», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Сингапура: великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо