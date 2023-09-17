Серхио Перес: «Выбраться из всего этого, заработав пару очков – это уже не так плохо»

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес обескуражен неудачным выступлением на Гран-при Сингапура.

Пилот «Ред Булл» закончил гонку на восьмой позиции, отметив, что при общем провале команде остался доволен хотя бы тем, что несмотря на все проблемы все-таки сумел финишировать в очковой зоне.

«Ну, это лучше чем ничего. Выбраться из всего этого, заработав пару очков – это уже не так плохо. Но да, уик-энд обернулся полной катастрофой.

День прошел для нас не лучшим образом. Как и ожидалось, было очень тяжело, по ходу всей гонки у нас были проблемы, ничего не работало так, как должно было. Машина безопасности появилась на трассе в самый неподходящий для нас момент. То же самое и с режимом виртуальной машины безопасности. Это просто был не наш день», – рассказал Перес.

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