Кристиан Хорнер: «Сэйфти-кар не мог выехать на худшем круге для «Ред Булл», это уничтожило нашу гонку»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер посетовал на невезение «Ред Булл» на Гран-при Сингапура.

Макс Ферстаппен финишировал пятым, Серхио Перес – восьмым, команда завершила серию из 15 побед, а быстрейшим оказался пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

«Конечно, когда-нибудь это должно было закончиться. 15 побед подряд – невероятная серия. Поздравляю Карлоса и «Феррари». Сегодня они выступили отлично.

В этот уик-энд все шло не так. Квалификация получилась трудной, а в гонке мы выбрали агрессивную стратегию и надеялись на раннее или позднее появление машины безопасности. Сэйфти-кар не мог выехать на худшем круге для нас. Это уничтожило нашу гонку.

Пришлось принимать рестарт на старых шинах и проводить пит-стоп под зелеными флагами, из-за чего мы оказались в 45 секундах от лидера», – поделился рассуждениями руководитель «Ред Булл».

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8 комментариев

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Александр Митраков
Да, этим и сложна Формула. Потому и великие рекорды поставлены
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Иван Ерёмин
Свои бы с Ханной ошибки признал дуболом, стартовал бы Макс на медиум и не было бы вот этой чертовщины когда отставание от Окона с 0,8 секунды до 10 увеличивается, Макс бы сразу прошёл всех до первой пятёрки и не было бы этой дурацкой дилеммы а что ж со старыми хардами делать, на которых вообще нет сцепления и баланса, ну конечно же оставить, чтобы убить обоим гонку и лишить возможности хоть как-то бороться, накопить с пит-стопом 45 сек и потом сказать "А теперь Макс давай, жги", - и он жёг как мог - 21 секунда осталась, Леклера за 4,5 круга сожрал с 16 секунд. И кто-то умудряется говорить что Макс для своих побед ничего не делает. В реальности надо было начать на медиум, по сэйфти поставить хард, и перейти на софт под виртуальной который куковал в отсутствии 3-го сегмента квалы всю гонку (куда смотрел Хорнер?). Бесит что это говорю, но Тото умён по стратегии, ещё б гонщиков выбирал нормальных, а не Рассела который просто не имеет скилла обгонять в Сингапуре и Хэмилтона, которому важно всё толерантное, но не гонки и победы в них любой ценой.
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Minuvert
Если стартуете 11 и 13, то хотя бы разведите пилотов на разные тактики. Зачем было двоим стартовать на харде? Почему переобулись на медиум имея софт в запасе?
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SF Costa Rusa
Ответ Minuvert
Если стартуете 11 и 13, то хотя бы разведите пилотов на разные тактики. Зачем было двоим стартовать на харде? Почему переобулись на медиум имея софт в запасе?
На софте задние колеса скользили всю практику и квалу
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alex1382
Ответ Иван Ерёмин
Свои бы с Ханной ошибки признал дуболом, стартовал бы Макс на медиум и не было бы вот этой чертовщины когда отставание от Окона с 0,8 секунды до 10 увеличивается, Макс бы сразу прошёл всех до первой пятёрки и не было бы этой дурацкой дилеммы а что ж со старыми хардами делать, на которых вообще нет сцепления и баланса, ну конечно же оставить, чтобы убить обоим гонку и лишить возможности хоть как-то бороться, накопить с пит-стопом 45 сек и потом сказать "А теперь Макс давай, жги", - и он жёг как мог - 21 секунда осталась, Леклера за 4,5 круга сожрал с 16 секунд. И кто-то умудряется говорить что Макс для своих побед ничего не делает. В реальности надо было начать на медиум, по сэйфти поставить хард, и перейти на софт под виртуальной который куковал в отсутствии 3-го сегмента квалы всю гонку (куда смотрел Хорнер?). Бесит что это говорю, но Тото умён по стратегии, ещё б гонщиков выбирал нормальных, а не Рассела который просто не имеет скилла обгонять в Сингапуре и Хэмилтона, которому важно всё толерантное, но не гонки и победы в них любой ценой.
зря ты про стратегов. Немного ошиблись, но всё равно они лучшие. Тотоха и его штаб школота по сравнению с Хорнером и Ханной
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Иван Ерёмин
Ответ alex1382
зря ты про стратегов. Немного ошиблись, но всё равно они лучшие. Тотоха и его штаб школота по сравнению с Хорнером и Ханной
Если так надо, я тебе все их ошибки за последние два года перечислю, их поверь не мало
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Ева без Адама
Ответ Иван Ерёмин
Если так надо, я тебе все их ошибки за последние два года перечислю, их поверь не мало
Перечислите, я с удовольствием почитаю! (я без сарказма, если что)
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