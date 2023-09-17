Кристиан Хорнер: «Сэйфти-кар не мог выехать на худшем круге для «Ред Булл», это уничтожило нашу гонку»
Кристиан Хорнер посетовал на невезение «Ред Булл» на Гран-при Сингапура.
Макс Ферстаппен финишировал пятым, Серхио Перес – восьмым, команда завершила серию из 15 побед, а быстрейшим оказался пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
«Конечно, когда-нибудь это должно было закончиться. 15 побед подряд – невероятная серия. Поздравляю Карлоса и «Феррари». Сегодня они выступили отлично.
В этот уик-энд все шло не так. Квалификация получилась трудной, а в гонке мы выбрали агрессивную стратегию и надеялись на раннее или позднее появление машины безопасности. Сэйфти-кар не мог выехать на худшем круге для нас. Это уничтожило нашу гонку.
Пришлось принимать рестарт на старых шинах и проводить пит-стоп под зелеными флагами, из-за чего мы оказались в 45 секундах от лидера», – поделился рассуждениями руководитель «Ред Булл».
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