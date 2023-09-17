Серхио Переса и Алекса Албона вызвали к судьям

Теги Ред Булл Уильямс Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес Александр Албон Авто

Серхио Перес и Алекс Албон вызваны к судьям из-за двух инцидентов .

По ходу Гран-при Сингапура дирекция гонки сообщила, что после заезда судьи будут расследовать инциденты между пилотами «Ред Булл» и «Уильямса». Теперь оба гонщика вместе с представителями команд вызваны к стюардам.

Пилоты должны будут объясниться по поводу двух моментов. Первый – есть вероятность, что Албон обогнал Переса во время режима виртуальной машины безопасности. Второй – контакт в 13-м повороте, когда Перес обгонял тайца. В трансляцию ни кадры, ни повтор инцидента не попали.

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

3 комментария

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Мадина Уйгурова
Работа режиссеров просто отвратительная была, мы не видели обгонов и даже на повторах показывали очень мало их,особенно из второй части пелетона. Маленькие окошки, которые показывают пилота в режиме реального времени вообще видимо не существуют для телевизионщиков Сингапура
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Mortimer1
Ответ Мадина Уйгурова
Работа режиссеров просто отвратительная была, мы не видели обгонов и даже на повторах показывали очень мало их,особенно из второй части пелетона. Маленькие окошки, которые показывают пилота в режиме реального времени вообще видимо не существуют для телевизионщиков Сингапура
Было бы странно если бы они на последних кругах вместо первой четверки пилотов, которые боролись за подиум и победу в это время, показывали Переса с Альбоном)
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Мадина Уйгурова
Ответ Mortimer1
Было бы странно если бы они на последних кругах вместо первой четверки пилотов, которые боролись за подиум и победу в это время, показывали Переса с Альбоном)
я в целом, было много ситуаций где и позициями менялись. да и Албона с Перцем можно было показать после повтора Рассела и стены
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