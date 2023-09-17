Серхио Переса и Алекса Албона вызвали к судьям
Серхио Перес и Алекс Албон вызваны к судьям из-за двух инцидентов .
По ходу Гран-при Сингапура дирекция гонки сообщила, что после заезда судьи будут расследовать инциденты между пилотами «Ред Булл» и «Уильямса». Теперь оба гонщика вместе с представителями команд вызваны к стюардам.
Пилоты должны будут объясниться по поводу двух моментов. Первый – есть вероятность, что Албон обогнал Переса во время режима виртуальной машины безопасности. Второй – контакт в 13-м повороте, когда Перес обгонял тайца. В трансляцию ни кадры, ни повтор инцидента не попали.
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