Макс Ферстаппен: «С точки зрения появления машины безопасности сегодня все было против нас»

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен посетовал на невезение на Гран-при Сингапура.

Пилот «Ред Булл» закончил гонку на пятой позиции. При этом Ферстаппен отметил, что остановки гонки машиной безопасности происходили в крайне неудачные для команды моменты.

«С точки зрения появления на трассе машины безопасности (и включений режима виртуального пейс-кара) сегодня все было против нас. Из-за чего задача бороться за хороший результат стала только важнее.

Первый отрезок складывался весьма неплохо вплоть до появления на трассе машины безопасности. После этого все соперники вокруг меня оказались намного быстрее за счет более свежих шин и я ничего не мог сделать.

Более того, сброс темпа шины на моем болиде сильно остыли, так что после этого я уже никак не мог прогреть их до оптимальный температуры и после возобновления гонки начал терять темп.

Во второй раз нам тоже не повезло, на этот раз с включением режима виртуального пейс-кара. Что касается баланса машины, то в гонке ситуация немного улучшилась, но он все равно был не таким, к какому я привык в этом сезоне. Квалификация сложилась совсем плохо, с этой точки зрения гонка прошла лучше. Но наша машина просто хуже проявляет себя на городских трассах, это была настоящая битва», – рассказал Ферстаппен.

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11 комментариев

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Мурад Гамидов
Ответ Михаил Пивненко
С точки зрения скилла все увидели ваш реальный уровень сегодня.
Может просветишь, что сегодня все увидели?
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Forever_first
Ответ Михаил Пивненко
С точки зрения скилла все увидели ваш реальный уровень сегодня.
Ну да, на машине которая не попала в Q3, которой не везло с пейскарами, приехал 5-м, почти 4-м.Скилл у Макса на месте.
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RusSt
Именно поэтому все еще никто не выиграл все звезды, однажды все гонки сойдутся против тебя
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Фридрих Свинько
Да, когда ты не первый с запасом в бесплатный пит стоп, такое бывает
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Мандалай
ИМХО старт на харде был неправильным решением, особенно учитывая, что SC в Сингапуре был во всех предыдущих гонках и мог появиться в любой момент (и в середине гонки, и в начале).
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Philatelist79
Рискнули с хардом,но не прокатило.
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Рнпрл Аари
Ответ Мандалай
ИМХО старт на харде был неправильным решением, особенно учитывая, что SC в Сингапуре был во всех предыдущих гонках и мог появиться в любой момент (и в середине гонки, и в начале).
Тоже так в начале думал, лучше бы софты ставили
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Мадина Уйгурова
Да, пейс кар гонку подпортил, но Макс все равно молодец, прорывался до последнего, красиво нырял внутрь проводя обгоны, в конце даже до Шарля доехал.
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Рнпрл Аари
Ответ alex1382
не во время Саржент в стену влетел
Да, неплохо начал прорываться пока СК не появился, затем ещё и с ВСК не повезло немного рано переобулись
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