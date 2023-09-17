Макс Ферстаппен: «С точки зрения появления машины безопасности сегодня все было против нас»

Ферстаппен посетовал на невезение на Гран-при Сингапура.

Пилот «Ред Булл» закончил гонку на пятой позиции. При этом Ферстаппен отметил, что остановки гонки машиной безопасности происходили в крайне неудачные для команды моменты.

«С точки зрения появления на трассе машины безопасности (и включений режима виртуального пейс-кара) сегодня все было против нас. Из-за чего задача бороться за хороший результат стала только важнее.

Первый отрезок складывался весьма неплохо вплоть до появления на трассе машины безопасности. После этого все соперники вокруг меня оказались намного быстрее за счет более свежих шин и я ничего не мог сделать.

Более того, сброс темпа шины на моем болиде сильно остыли, так что после этого я уже никак не мог прогреть их до оптимальный температуры и после возобновления гонки начал терять темп.

Во второй раз нам тоже не повезло, на этот раз с включением режима виртуального пейс-кара. Что касается баланса машины, то в гонке ситуация немного улучшилась, но он все равно был не таким, к какому я привык в этом сезоне. Квалификация сложилась совсем плохо, с этой точки зрения гонка прошла лучше. Но наша машина просто хуже проявляет себя на городских трассах, это была настоящая битва», – рассказал .

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