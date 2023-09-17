Льюис Хэмилтон: «Поздравляю Сайнса и Норриса – они прекрасно выступили, их стратегия сработала»

Теги Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Хэмилтон посочувствовал Расселлу после вылета в конце гонки в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги прошедшего Гран-при, отметив хорошее командное выступление и поздравив с победой Карлоса Сайнса и со вторым местом Ландо Норриса.

«Поздравляю Карлоса и Ландо. Сегодня они прекрасно выступили, их стратегия сработала. Мы в этот уик-энд решили «крутануть барабан» и оставили другие комплекты шин на квалификацию, чтобы в гонке иметь те возможности, которые у нас были.

Команда отлично поработала сегодня и здорово нас поддерживала. Очень жаль, что все так сложилось в первом повороте, но я не опускал голову и продолжал бороться.

Джорджу чрезвычайно сильно не повезло, мы так атаковали, чтобы догнать этих ребят, шины на наших болидах работали просто отлично. Но я знаю, что Джордж обязательно отыграется. В этот уик-энд он демонстрировал феноменальный темп», – рассказал Хэмилтон.

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10 комментариев

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Alexander Butorin
если бы не днарь Рассел, хем бы сделал обоих. он намного был быстрее. Рассел дно! тупил три круга, даже не попытался ни разу!
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grag68
Ну темп то у Хэма был выше
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grag68
Ответ Мадина Уйгурова
Льюис самый фартовый человек в мире, я незнаю никого, кому бы так везло как ему))
Если бы он был таковым, то был бы десятикратным
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DelNord
Льюис мог бы и выиграть, если бы лучше прошел квалификацию.
Но явно они с командой опять выбрали для его машины гоночные настройки, а не квалификационные. Темп был чумовой, с Джорджем они выехали с питстопа с разницей в пять секунд, а в группу приехали уже вместе.
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Paninaro
Ответ Alexander Butorin
если бы не днарь Рассел, хем бы сделал обоих. он намного был быстрее. Рассел дно! тупил три круга, даже не попытался ни разу!
Один юзер вчера втирал, что Жора -первый пилот Мерса. Ибо перспективен и быстр аки Сенна. Может он имел ввиду Бруно Сенну? Тогда всё сходится.
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Бритва Борисович
Ответ Alexander Butorin
если бы не днарь Рассел, хем бы сделал обоих. он намного был быстрее. Рассел дно! тупил три круга, даже не попытался ни разу!
Только Норриса обошёл бы Льюис, Сайнца уже вряд ли. Карлосу было, куда прибавить, а Ландыша он специально в зоне DRS томил, чтоб тот придержал Мерсов. Как и получилось в итоге.
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madrilenos
Ответ PredatorMax
Феррари весь сезон на харде едут очень слабо, а тут еще и старый хард против вполне себе рабочего медиума. Сомневаюсь, что у Сайнца был запас скорости. Мог бы уехать - уехал бы еще от Норриса. Все эти игры в "дать дрс сопернику, чтоб тот Мерсы задержал" от лукавого. когда своего темпа толком нет уже.
Полностью не соглашусь. дать ДРС был очень грамотный ход и за счёт него он и выиграл гонку. ок оторвавлся бы он на 3 секунды от Нориса и что дальше? Мерседес бы за пару кругов бы его просто сьели.
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