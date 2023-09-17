Льюис Хэмилтон: «Поздравляю Сайнса и Норриса – они прекрасно выступили, их стратегия сработала»
Хэмилтон посочувствовал Расселлу после вылета в конце гонки в Сингапуре.
Пилот «Мерседеса» подвел итоги прошедшего Гран-при, отметив хорошее командное выступление и поздравив с победой Карлоса Сайнса и со вторым местом Ландо Норриса.
«Поздравляю Карлоса и Ландо. Сегодня они прекрасно выступили, их стратегия сработала. Мы в этот уик-энд решили «крутануть барабан» и оставили другие комплекты шин на квалификацию, чтобы в гонке иметь те возможности, которые у нас были.
Команда отлично поработала сегодня и здорово нас поддерживала. Очень жаль, что все так сложилось в первом повороте, но я не опускал голову и продолжал бороться.
Джорджу чрезвычайно сильно не повезло, мы так атаковали, чтобы догнать этих ребят, шины на наших болидах работали просто отлично. Но я знаю, что Джордж обязательно отыграется. В этот уик-энд он демонстрировал феноменальный темп», – рассказал Хэмилтон.
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Но явно они с командой опять выбрали для его машины гоночные настройки, а не квалификационные. Темп был чумовой, с Джорджем они выехали с питстопа с разницей в пять секунд, а в группу приехали уже вместе.