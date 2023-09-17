Карлос Сайнс: «Уверен, сегодня вся Италия и «Феррари» будут гордиться моей победой»

Теги Феррари Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Карлос Сайнс более чем доволен победой в Сингапуре.

«Потрясающие ощущения, потрясающий уик-энд. Хочу поблагодарить каждого в «Феррари» за приложенные большие усилия с целью перевернуть ситуацию и выиграть в этом сезоне после тяжелого начала.

Мы провели сильный уик-энд и выиграли гонку. Мы сделали все, что были должны. Мы идеально поработали и приехали первыми – уверен, сегодня вся Италия и «Феррари» будут гордиться этим.  

Самым важным было справиться с началом отрезков, чтобы убедиться, что я набрал отрыв к основным кругам. Машина безопасности вынудила нас заехать на пит-стоп раньше, чем мы хотели, и я знал, что отрезок на «харде» будет долгим.

В конце была довольно плотная борьба. Мы дали Ландо [Норрису] немного DRS, чтобы помочь ему – и в конце это сработало», – сказал пилот «Феррари».

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура

9 комментариев

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ffmp
Вот именно Данной победой - 100%. Абсолютно заслуженно, не та первая что было в прошлом году в Сильвере, когда слили Шарля который с подбитым крылом ехал быстрее него.
Позавчера, вчера и сегодня Карлос показал топовый уровень
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+16
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Фанат спорта01
ну молодец.
всё сделал шикарно.
+6
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Михаил Пивненко
Карлос, ты - молодец, настоящий стратег и победитель! Догадаться раздать ДРС своему другу Норрису, чтобы победить, было шикарной идеей!
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Onix21
Ответ Incendier Deafening
Полное вытирание Эклера командным мостиком ради Сасайнса. Оттормаживать первый отрезок, оттормаживать перед питом (отставание было до машины безопасности 4-5 сек, на въезде пит-лейн видимо попросили еще увеличить отрыв и стало 10 сек, чтоб механики Фур даже если бы обоссрались, то могли убрать за собой. Ну и когда Эклера использовали как презерватив, тупо забили на него хер и даже на пит не зазвали под вск.
Как горит у хейтеров Сайнса, лол) Это прекрасно)
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Dym86
Великолепная с точки зрения стратегии, хладнокровия и стабильности гонка.
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Dym86
И один монакорец !!
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А_что_случилось?
Думаю в Италии и во всем мире Траур. По Леклеру. В Испании, да.
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Иван Алейников
Ответ А_что_случилось?
Думаю в Италии и во всем мире Траур. По Леклеру. В Испании, да.
В Испании Алонсо
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