Карлос Сайнс: «Уверен, сегодня вся Италия и «Феррари» будут гордиться моей победой»

Карлос Сайнс более чем доволен победой в Сингапуре.

«Потрясающие ощущения, потрясающий уик-энд. Хочу поблагодарить каждого в «Феррари» за приложенные большие усилия с целью перевернуть ситуацию и выиграть в этом сезоне после тяжелого начала.

Мы провели сильный уик-энд и выиграли гонку. Мы сделали все, что были должны. Мы идеально поработали и приехали первыми – уверен, сегодня вся Италия и «Феррари» будут гордиться этим.

Самым важным было справиться с началом отрезков, чтобы убедиться, что я набрал отрыв к основным кругам. Машина безопасности вынудила нас заехать на пит-стоп раньше, чем мы хотели, и я знал, что отрезок на «харде» будет долгим.

В конце была довольно плотная борьба. Мы дали Ландо [Норрису] немного DRS, чтобы помочь ему – и в конце это сработало», – сказал пилот « ».

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура