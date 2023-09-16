Ланс Стролл об аварии: «Сильно атаковал в надежде на чудо, но отыграть время было фактически невозможно»

Теги Уильямс Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Логан Сарджент Авто

Ланс Стролл объяснил грандиозную аварию в квалификации к Гран-при Сингапура.

Пилот «Астон Мартин» разбил болид в конце первого сегмента в попытке улучшить время, сессию прервали красными флагами.

«Я в порядке. Могу ли выступать завтра? Полагаю, да. Я еще не говорил с ребятами по поводу того, что нужно сделать, но, думаю, все нормально.

Мы были довольно медленными из-за трафика на кругах выезда и всего такого, у нас не было никакой температуры в шинах на протяжении всего первого сегмента. Я начал круг в двух секундах от впереди едущей машины – думаю, «Альпин» – поэтому мы теряли много прижимной силы и плохо подготовили покрышки.

Мы толком не улучшали время из-за очень плохого круга выезда. У меня было много трафика, ребята пытались выстроиться в очередь в конце круга. Пришлось заехать на весы, и мы оказались в конце очереди, а затем я попытался обогнать несколько болидов, чтобы успеть провести круг.

Я понимал, что мы не проходим во второй сегмент, так что сильно атаковал в последнем повороте в надежде на чудо, на то, что получится отыграть время. Но это было фактически невозможно.

Все случилось быстро, но я знал, почему попал в аварию. Просто я оказался недостаточно быстрым, чтобы пройти дальше. Когда в двух секундах впереди машина, это очень плохо для аэродинамики. Ты теряешь кучу прижимной силы», – сообщил Стролл.

Канадец подтвердил, что его квалификацию испортила предполагаемая блокировка со стороны Логана Сарджента, за которую гонщика «Уильямса» вызвали к стюардам:

«Да, он меня заблокировал, когда я атаковал. Это сильно повлияло – пришлось бросить первую попытку, а на этой трассе шин хватает только на один круг, и на втором круге уровень сцепления был ниже».

Стролл попал в аварию, уничтожив переднюю часть машины, в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Сингапура

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardi
Вот в 2020 году при хорошей машине он нормально ехал, поул взял, подиумы были, сейчас у него тоже машина топ в 1 половине сезона и неплохая во 2, но едет он намного хуже, интересно почему.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Алейников
Ответ Hardi
Вот в 2020 году при хорошей машине он нормально ехал, поул взял, подиумы были, сейчас у него тоже машина топ в 1 половине сезона и неплохая во 2, но едет он намного хуже, интересно почему.
Хоть и рентач, но один из лучших. Явно сильнее того же Латифи, не говоря уже про Мазепина…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Как много слов. Неужели так просто взять и признать - "да ребят, я обосрался". Всё!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий