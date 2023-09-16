Ланс Стролл об аварии: «Сильно атаковал в надежде на чудо, но отыграть время было фактически невозможно»

Ланс Стролл объяснил грандиозную аварию в квалификации к Гран-при Сингапура.

Пилот « » разбил болид в конце первого сегмента в попытке улучшить время, сессию прервали красными флагами.

«Я в порядке. Могу ли выступать завтра? Полагаю, да. Я еще не говорил с ребятами по поводу того, что нужно сделать, но, думаю, все нормально.

Мы были довольно медленными из-за трафика на кругах выезда и всего такого, у нас не было никакой температуры в шинах на протяжении всего первого сегмента. Я начал круг в двух секундах от впереди едущей машины – думаю, «Альпин» – поэтому мы теряли много прижимной силы и плохо подготовили покрышки.

Мы толком не улучшали время из-за очень плохого круга выезда. У меня было много трафика, ребята пытались выстроиться в очередь в конце круга. Пришлось заехать на весы, и мы оказались в конце очереди, а затем я попытался обогнать несколько болидов, чтобы успеть провести круг.

Я понимал, что мы не проходим во второй сегмент, так что сильно атаковал в последнем повороте в надежде на чудо, на то, что получится отыграть время. Но это было фактически невозможно.

Все случилось быстро, но я знал, почему попал в аварию. Просто я оказался недостаточно быстрым, чтобы пройти дальше. Когда в двух секундах впереди машина, это очень плохо для аэродинамики. Ты теряешь кучу прижимной силы», – сообщил Стролл.

Канадец подтвердил, что его квалификацию испортила предполагаемая блокировка со стороны Логана Сарджента, за которую гонщика « » вызвали к стюардам:

«Да, он меня заблокировал, когда я атаковал. Это сильно повлияло – пришлось бросить первую попытку, а на этой трассе шин хватает только на один круг, и на втором круге уровень сцепления был ниже».

Стролл попал в аварию, уничтожив переднюю часть машины, в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Сингапура

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