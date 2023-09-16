«Ред Булл» впервые с Гран-при России-2018 не прошел в третий сегмент квалификации

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес Гран-при России Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

«Ред Булл» провел историческую квалификацию к Гран-при Сингапура.

Макс Ферстаппен занял 11-е место и пообщается со стюардами из-за трех предполагаемых блокировок, его напарник Серхио Перес стал 13-м.

Команда из Милтон-Кейнса впервые с Гран-при России 2018 года не прошла в заключительную часть квалификации. Прервалась серия из 102 этапов, на протяжении которых хотя бы одна машина «Ред Булл» боролась в третьем сегменте.

Для Ферстаппена неудача стала первой с Гран-при Саудовской Аравии, когда нидерландец не попал в топ-10 квалификации из-за технических проблем.

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1 комментарий

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mrMassi
Год рекордов для рб
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