Серхио Перес: «Если сможем заработать несколько очков, я уже буду доволен»

Перес рассказал о неудаче в квалификации к Гран-при Сингапура.

Пилот « » подвел итоги сессии, признав, что команда выступила ниже своих возможностей. Теперь, по словам , в гонке он может не рассчитывать на место на подиуме.

«Было очень трудно. Мы пытались подобрать рабочие настройки болида. Начали мы неплохо, в первой практике все было хорошо, а вот во второй практике нам было очень трудно. И вот с того момента нам было очень непросто, потому что те изменения, которые мы вносили в настройки, никак не меняли баланс машины.

Затем все стало еще хуже, когда я не смог провести последнюю попытку в квалификации. На болиде произошла значительная потеря мощности двигателя. Срыв получился очень сильным, так что в итоге я не сумел удержать машину. Очень досадно, что так вышло. Думаю, мы бы вполне могли пройти в третий сегмент квалификации.

Шансы на подиум? Их нет. Определенно. Думаю, если мы сможем заработать несколько очков, я уже буду очень доволен», – рассказал Перес.

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