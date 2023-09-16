Серхио Перес: «Если сможем заработать несколько очков, я уже буду доволен»

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес рассказал о неудаче в квалификации к Гран-при Сингапура.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги сессии, признав, что команда выступила ниже своих возможностей. Теперь, по словам Переса, в гонке он может не рассчитывать на место на подиуме.

«Было очень трудно. Мы пытались подобрать рабочие настройки болида. Начали мы неплохо, в первой практике все было хорошо, а вот во второй практике нам было очень трудно. И вот с того момента нам было очень непросто, потому что те изменения, которые мы вносили в настройки, никак не меняли баланс машины.

Затем все стало еще хуже, когда я не смог провести последнюю попытку в квалификации. На болиде произошла значительная потеря мощности двигателя. Срыв получился очень сильным, так что в итоге я не сумел удержать машину. Очень досадно, что так вышло. Думаю, мы бы вполне могли пройти в третий сегмент квалификации.

Шансы на подиум? Их нет. Определенно. Думаю, если мы сможем заработать несколько очков, я уже буду очень доволен», – рассказал Перес.

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1 комментарий

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ffmp
Пересу в этом году не привыкать остаться во втором сегменте, поэтому и не особо грустит)
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