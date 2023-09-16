Карлос Сайнс: «Можем ставить перед собой цель выиграть гонку»

Сайнс хочет выиграть Гран-при Сингапура.

Пилот « » отметил, что остался доволен завоеванием поула и оценил перспективы команды в предстоящей гонке.

«Немного похоже на этап в Монце, мы так же смогли попасть в настройки и включиться с первой же практики. Сегодня я чувствовал себя очень комфортно на протяжении всей сессии и потом сумел собрать хороший круг в третьем сегменте.

Я просто сосредоточился на том, чтобы не допускать ошибок на этом круге. Обычно, тактика с тем, чтобы проехать чистый круг в Сингапуре срабатывает.

На определенных трассах и в определенных условиях наша машина работает очень хорошо. Здесь, с короткими апексами и быстрой сменой направления движения, наша машина, как кажется, хорошо себя проявляет.

Мы знаем, что нашей слабой стороной является гоночный темп. Но мне кажется, что в последних наша команда отлично поработала и мы стали лучше понимать особенности работы нашего болида. Мы определенно добились прогресса, хотя нужно помнить, что эта трасса всегда неплохо подходила «Феррари».

В гонках «Мерседес» обычно немного быстрее нас. У них другая стратегия использования шин, о чем нам также не стоит забывать. Но если я сосредоточусь на своем темпе, хорошо проеду первый отрезок, а потом отрезок на «харде», мы можем ставить перед собой цель выиграть гонку», – рассказал Сайнс.

Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й