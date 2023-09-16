Шарль Леклер: «Не ожидали, что окажемся столь конкурентоспособными на трассе такого типа»

Леклер остался доволен результатом квалификации.

Пилот « » подвел итоги сессии, в результате которой добился третьего места на стартовой решетке завтрашнего .

«Здесь так же сложно, как и везде. Хотя здесь, наверное, чуть сложнее, из-за сильного перегрева по ходу круга. Здесь всегда нужно стараться найти баланс между первым и третьим сектором.

Борьба была очень плотной, «Мерседесы» сегодня тоже были очень быстры. К сожалению, мне совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы оказаться на пару позиций выше. Тем не менее, Карлос отлично выступил, завтра у нас первое и третье место на старте.

Безусловно, физическая нагрузка по ходу гонки будет очень высокой. Вплоть до настоящего момента мы выступали очень хорошо. Мы не ожидали, что окажемся столь конкурентоспособными на трассе такого типа, это обнадеживает на будущее», – рассказал .

Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й