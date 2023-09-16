Шарль Леклер: «Не ожидали, что окажемся столь конкурентоспособными на трассе такого типа»

Теги Феррари Гран-при Сингапура Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер остался доволен результатом квалификации.

Пилот «Феррари» подвел итоги сессии, в результате которой добился третьего места на стартовой решетке завтрашнего Гран-при Сингапура.

«Здесь так же сложно, как и везде. Хотя здесь, наверное, чуть сложнее, из-за сильного перегрева по ходу круга. Здесь всегда нужно стараться найти баланс между первым и третьим сектором.

Борьба была очень плотной, «Мерседесы» сегодня тоже были очень быстры. К сожалению, мне совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы оказаться на пару позиций выше. Тем не менее, Карлос отлично выступил, завтра у нас первое и третье место на старте.

Безусловно, физическая нагрузка по ходу гонки будет очень высокой. Вплоть до настоящего момента мы выступали очень хорошо. Мы не ожидали, что окажемся столь конкурентоспособными на трассе такого типа, это обнадеживает на будущее», – рассказал Леклер.

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5 комментариев

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Abush
Ответ Гектор Печорин
эх Леклер скатился совсем, раньше укатывал сайнца теперь наоборот стало
Мне кажется Карлос разобрался с машиной и прилично прибавил. А Леклер не прогрессирует.
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Alex_nder
Гонка покажет кто есть кто на самом деле! Вот после завтрашней гонки и обсудим пилотов Феррари… Как говорил Кими, после Квалы очки не раздают 😉
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Abush
Мне кажется Карлос разобрался с машиной и прилично прибавил. А Леклер не прогрессирует.
некогда прогрессировать, он пределы ищет
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Alex_nder
Гонка покажет кто есть кто на самом деле! Вот после завтрашней гонки и обсудим пилотов Феррари… Как говорил Кими, после Квалы очки не раздают 😉
третий год их обсуждаем тут, завтрашняя гонка особенная что-ли))? кто есть кто нам покажет
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