Карлос Сайнс: «Не верю в то, что у «Ред Булл» проблемы»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Сайнс не верит в проблемы «Ред Булл» на трассе Гран-при Сингапура.

Пилот «Феррари» уверен, что в субботу «Ред Булл» удастся решить проблемы с квалификационным темпом и команда будет бороться за поул.

Также Карлос считает, что и другие команды – вроде «Макларена», – которые привезли на этап много новинок, способны значительно прибавить за счет оптимизации работы этих обновлений.

«Нет, я не верю в то, что у «Ред Булл» проблемы. Если посмотреть на их темп на длинной дистанции, то вы увидите уже сильнейшую машину. Так что я думаю, что как только они разберутся с квалификационным темпом, то сразу будут претендовать на поул.

Надеюсь, что мы тоже будем участвовать в этой борьбе, но с другой стороны, как мне кажется, в ней будут участвовать и «Астон Мартин», и «Макларен», и «Мерседес». Так что я думаю, что завтра нас ждет очень интересный день и надеюсь, что мы сможем выжать из ситуации максимум.

К тому же некоторые команды привезли сюда много обновлений – и завтра, вполне возможно, они смогут оптимизировать работу этих новинок, лучше понять их, и значительно прибавить в скорости. Мы же ничего такого не привезли. Мы чуть-чуть поправили конструкцию переднего антикрыла, и в целом сосредоточены на том, чтобы лучше понять особенности работы болида в целом», – рассказал Сайнс.

«Ред Булл» и Перес согласны: его машина и настройки максимально близки к Ферстаппену. Почему же Макс тогда настолько быстрее?

1 комментарий

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Рнпрл Аари
Гоночный темп в этот раз может не помочь так как это Сингапур а квалификационный темп вообще не очень
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