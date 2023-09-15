Джордж Расселл: «В данный момент «Феррари» выглядит фаворитом»

Теги Феррари Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл считает «Феррари» фаворитом на Гран-при Сингапура.

Расселл считает «Феррари» фаворитом на Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» отметил, что по итогам пятничных свободных заездов именно «Феррари» произвела на него наибольшее впечатление.

При этом Джордж уверен в способности «Мерседеса» прибавить и вмешаться в борьбу.

«В данный момент «Феррари» выглядят фаворитами. Не думаю, что они использовали свои двигатели на полную мощность. Полагаю, у них в запасе еще есть 0,2-0,3 секунды, так что борьба за второй ряд продолжается.

Ключевым фактором будет работа с шинами, потому что попав в настройки и заставив шины работать вы легко может отыграть несколько десятых секунды. Так что нам просто нужно найти эти настройки. Что касается темпа на длинной дистанции, то он был неплохим у многих команд. В любом случае, у нас есть повод для оптимизма», – рассказал Расселл.

«Ред Булл» и Перес согласны: его машина и настройки максимально близки к Ферстаппену. Почему же Макс тогда настолько быстрее?

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