Карун Чандок: «Ферстаппен и Перес недовольны болидом «Ред Булл», оба жаловались на нестабильность задней части в практиках»

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Карун Чандок Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Карун Чандок высказался о проблемах «Ред Булл» в Сингапуре.

В пятничных практиках Макс Ферстаппен и Серхио Перес не поднимались выше третьей строчки. По итогам второй тренировки чемпион «Формулы-1» стал лишь восьмым, его напарник – седьмым.

«Похоже, ни Макс, ни Чеко не были довольны болидом. Они оба жаловались на нестабильность задней части, особенно на торможениях. Так что придется поломать голову, и ночью на симуляторе в Милтон-Кейнсе будет проводиться работа.

Проблема в том, что заключительная сессия свободных заездов пройдет завтра, когда трасса будет обжигающе горячей. Это не назовешь хорошей отправной точкой для подготовки к квалификации», – заявил эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й

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