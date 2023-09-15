«Макларен» существенно обновил понтоны и днище перед Гран-при Сингапура
«Макларен» привез серьезные обновления на Гран-при Сингапура.
Команда сообщила, что «полностью пересмотрела» днище. Кроме этого, изменениям подверглись боковые понтоны, воздуховоды, концевые пластины переднего и заднего антикрыла, крыло над диффузором и кожух двигателя.
Кроме этого, существенные новинки подготовила «Альфа Таури» – в частности, модифицированы днище, понтоны, диффузор и воздуховоды.
«Макларен» будет использовать особую ливрею на гонках в Сингапуре и Японии
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
1 комментарий