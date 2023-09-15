«Макларен» существенно обновил понтоны и днище перед Гран-при Сингапура

Теги техника Макларен Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Авто

«Макларен» привез серьезные обновления на Гран-при Сингапура.

Команда сообщила, что «полностью пересмотрела» днище. Кроме этого, изменениям подверглись боковые понтоны, воздуховоды, концевые пластины переднего и заднего антикрыла, крыло над диффузором и кожух двигателя.

Кроме этого, существенные новинки подготовила «Альфа Таури» – в частности, модифицированы днище, понтоны, диффузор и воздуховоды.

«Макларен» будет использовать особую ливрею на гонках в Сингапуре и Японии

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Фото: соцсети Тоби Грюнера / Auto Motor und Sport

1 комментарий

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ALMANAC
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