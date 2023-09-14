Карлос Сайнс: «В Сингапуре мы не должны быть так быстры, как в Монце»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

По словам Сайнса, он бы не стал ждать от «Феррари» повторения уровня, продемонстрированного на этапе в Монце.

«В теории, здесь мы не должны быть так быстры, как были в Монце. Потому что в обычных условиях, вплоть до настоящего момента, на трассах с высоким уровнем прижимной силы нам приходилось сложнее, чем на трассах с низким уровнем прижима.

С другой стороны, здесь довольно резкие повороты, в которых наша машина не должна так сильно страдать. Но в то же время уик-энд пройдет в очень жарких условиях. А значит, шины окажутся под дополнительной нагрузкой, что тоже, как мы знаем, может добавить нам трудностей.

В любом случае, посмотрим. Как уже говорил Фернандо Алонсо, в этом году положение команд может сильно меняться от гонки к гонке. Нам просто нужно быть готовыми ко всему», – рассказал Сайнс.

Команда «Ф-1» проводит всю гонку носами в кучу экранов на мостике – что они там высматривают? А что на секретных мониторах?