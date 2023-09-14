Карлос Сайнс: «В Сингапуре мы не должны быть так быстры, как в Монце»

Теги Феррари Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Сингапура.

По словам Сайнса, он бы не стал ждать от «Феррари» повторения уровня, продемонстрированного на этапе в Монце.

«В теории, здесь мы не должны быть так быстры, как были в Монце. Потому что в обычных условиях, вплоть до настоящего момента, на трассах с высоким уровнем прижимной силы нам приходилось сложнее, чем на трассах с низким уровнем прижима.

С другой стороны, здесь довольно резкие повороты, в которых наша машина не должна так сильно страдать. Но в то же время уик-энд пройдет в очень жарких условиях. А значит, шины окажутся под дополнительной нагрузкой, что тоже, как мы знаем, может добавить нам трудностей.

В любом случае, посмотрим. Как уже говорил Фернандо Алонсо, в этом году положение команд может сильно меняться от гонки к гонке. Нам просто нужно быть готовыми ко всему», – рассказал Сайнс.

Команда «Ф-1» проводит всю гонку носами в кучу экранов на мостике – что они там высматривают? А что на секретных мониторах?

3 комментария

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White Pardus
Ответ swerh
Скорее, шифруются. В прошлом году они обеими машинами на подиуме были. Вряд ли за год тут прямо сильно темп растеряли...
А я думаю нет. Есть уверенность, что в Монце хорошо износили двигатели...

Убрал абсолютно необоснованный минус. Тут школота что ли самовыражЁвывается минусами? Вообще минусят на ровном месте...
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White Pardus
Решили прикрутить двигло, выкрученное в Монце? Чтобы не менять в ближайшие 1-2 гонки?))) А то при такой температуре можно и петуха пустить...
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swerh
Ответ White Pardus
Решили прикрутить двигло, выкрученное в Монце? Чтобы не менять в ближайшие 1-2 гонки?))) А то при такой температуре можно и петуха пустить...
Скорее, шифруются. В прошлом году они обеими машинами на подиуме были. Вряд ли за год тут прямо сильно темп растеряли...
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