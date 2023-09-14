Гельмут Марко: «Ожидаем, что период восстановления Риккардо займет шесть недель»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о сроках восстановления Даниэля Риккардо.

Австралиец попал в аварию по ходу гоночного уик-энда в Зандворте и сломал запястье. Его место в «Альфа Таури» временно занял резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон. Ожидается, что Риккардо должен восстановиться к Гран-при Катара, который пройдет 6-8 октября.

«Травма сложная. Врачи обнаружили семь переломов в кости. Даниэлем занимался тот же врач, который оперировал Марка Маркеса.

Мы ожидаем, что период восстановления займет шесть недель. И с учетом того, что в лице Лиама Лоусона у нас есть первоклассная замена Даниэлю, мы точно не будем рисковать», – рассказал Марко.

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?

3 комментария

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Сергей Богатырёв
Если Лоусон сильно не накосорезит, Рика не вернут явно. Жалко улыбаку, вроде получил второй шанс и такая история(((
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Schiaff1no
Ответ Сергей Богатырёв
Если Лоусон сильно не накосорезит, Рика не вернут явно. Жалко улыбаку, вроде получил второй шанс и такая история(((
Вернут, никуда не денутся, но про шанс попасть в РБ можно забыть будет
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