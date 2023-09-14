Гельмут Марко: «Ожидаем, что период восстановления Риккардо займет шесть недель»

Советник «Ред Булл» рассказал о сроках восстановления .

Австралиец попал в аварию по ходу гоночного уик-энда в Зандворте и сломал запястье. Его место в « » временно занял резервный пилот « » . Ожидается, что Риккардо должен восстановиться к Гран-при Катара, который пройдет 6-8 октября.

«Травма сложная. Врачи обнаружили семь переломов в кости. Даниэлем занимался тот же врач, который оперировал Марка Маркеса.

Мы ожидаем, что период восстановления займет шесть недель. И с учетом того, что в лице Лиама Лоусона у нас есть первоклассная замена Даниэлю, мы точно не будем рисковать», – рассказал Марко.

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?