Нико Росберг: «В следующем году все будут стремиться копировать технические решения «Ред Булл»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Авто

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о том, чего стоит ждать от чемпионата в следующем году.

Росберг считает, что большинство команд постараются скопировать инженерные решения «Ред Булл» и в результате плотность в пелотоне еще вырастет.

«После Гран-при Италии Кристиан Хорнер сказал мне, что он считает, что в следующем году плотность в пелотоне будет заметно выше. Просто потому что все будут стремиться копировать технические решения «Ред Булл».

На мой взгляд, пойдя таким путем команды смогут выяснить, что же именно делают в «Ред Булл». И таким образом развиваться в том же направлении. Примерно как сделали в «Макларене», и поначалу это решение сработало для них очень хорошо.

И теперь все остальные команды захотят понять, как «Макларену» удалось совершить такой скачок, потому что их прогресс по ходу сезона невероятен. В начале сезона они были медленными вообще на всех трассах, а потом совершили такой скачок», – рассказал Росберг.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

1 комментарий

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King_X
А Ньюи выдаст что-то новое и более эффективное
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