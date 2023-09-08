Нико Росберг: «В следующем году все будут стремиться копировать технические решения «Ред Булл»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года поделился мнением о том, чего стоит ждать от чемпионата в следующем году.

Росберг считает, что большинство команд постараются скопировать инженерные решения « » и в результате плотность в пелотоне еще вырастет.

«После Гран-при Италии Кристиан Хорнер сказал мне, что он считает, что в следующем году плотность в пелотоне будет заметно выше. Просто потому что все будут стремиться копировать технические решения «Ред Булл».

На мой взгляд, пойдя таким путем команды смогут выяснить, что же именно делают в «Ред Булл». И таким образом развиваться в том же направлении. Примерно как сделали в «Макларене», и поначалу это решение сработало для них очень хорошо.

И теперь все остальные команды захотят понять, как «Макларену» удалось совершить такой скачок, потому что их прогресс по ходу сезона невероятен. В начале сезона они были медленными вообще на всех трассах, а потом совершили такой скачок», – рассказал Росберг.

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