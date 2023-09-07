«Либерти Медиа» купила компанию, связанную с проведением гонок MotoGP

«Либерти Медиа», владеющая «Формулой-1», приобрела американскую компанию Quint Events.

Quint Events уже несколько лет связана с проведением Гран-при «Ф-1» и MotoGP. Фирма занимается распространением билетов и размещением болельщиков. Партнерами Quint Events также являются гонка NASCAR в Чикаго, НБА и теннисный Australian Open.

«Либерти Медиа» купила «более 90 процентов акций Quint Events при оценке в 313 миллионов долларов.

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