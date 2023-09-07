«Либерти Медиа» купила компанию, связанную с проведением гонок MotoGP

Теги бизнес чемпионат мира MotoGP Формула-1 деньги Авто

«Либерти Медиа», владеющая «Формулой-1», приобрела американскую компанию Quint Events.

Quint Events уже несколько лет связана с проведением Гран-при «Ф-1» и MotoGP. Фирма занимается распространением билетов и размещением болельщиков. Партнерами Quint Events также являются гонка NASCAR в Чикаго, НБА и теннисный Australian Open.

«Либерти Медиа» купила «более 90 процентов акций Quint Events при оценке в 313 миллионов долларов.

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3 комментария

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Mr.BadGuy
Ответ Полосатый Октобус*)
Американцы со временем скупят вообще всё ликвидное.
Давно есть версия, что всех в итоге скупит Дисней.
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Jan Vorontsov
Ответ Mr.BadGuy
Давно есть версия, что всех в итоге скупит Дисней.
Вот только в последние месяцы ходят активные слухи что Дисней сам продастся Эпплу.
+1
0
+1
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Полосатый Октобус*)
Американцы со временем скупят вообще всё ликвидное.
0
0
0
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