Нико Хюлькенберг: «В сравнении с конкурентами «Хаас» выступает ниже своих возможностей»

Теги Гран-при Италии Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением о положении команды по итогам Гран-при Италии.

Хюлькенберг признал, что на дистанции сезона команда начинает уступать конкурентам в скорости.

«В сравнении с конкурентами мы выступаем ниже своих возможностей. Мы единственная команда, которая не привезла в Монцу никаких новинок. Когда вы так мало делаете, сложно ожидать большого прогресса. Так мы очки не наберем. Это немного досадно и расстраивает, но что поделать, остается принять ситуацию.

Нужно зализать раны, а через две недели вернемся на трассу, которая может лучше подойти нашему болиду. К следующему этапу я должен получить обновленное переднее антикрыло, так что настрой у меня осторожно оптимистичный. Конечно, мы не ждем чудес, но я надеюсь, что мы будем смотреться немного лучше», – рассказал Хюлькенберг.

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1 комментарий

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Женя Дерунов
ты лучше объясни как каждый раз стартуя намного выше маги к концу гонки ты рядом с ним. Болид виноват каждый раз?
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