Джордж Расселл о комбинезонах «Феррари»: «Подумал, что это работник «Макдоналдса»

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл стиль Авто

Джордж Расселл пошутил на тему особых комбинезонов «Феррари».

На домашнем Гран-при Италии пилоты Скудерии использовали красно-желтую форму.

Во время интервью гонщик «Мерседеса» прокомментировал появление Карлоса Сайнса, который прошел у него за спиной.

«Подумал, что это работник «Макдоналдса», на секунду.

Мы в эфире? Надеюсь, нет», – сказал Расселл.

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7 комментариев

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Дэннис Молинарев
Присмотрелся, нет. Вкусно и точка же!
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mrMassi
А мне понравились комбезы и ливрея на прошлый уикэнд у Феррари, просто и элегантно, настоящая Италия. Ассоциаций с макдаком не вызвало (наверное, потому что я давно туда не хожу). На скай спорт комментаторы всю гонку хвалили ливрею альфа Ромео, но вот она мне меньше понравилась.
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mclaren-honda
Разве персонал Макдональдса носит красно-жёлтую униформу? Когда я там работал у нас были чёрные брюки и красная рубашка, но это было 15 лет назад
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Василий Боков
ну и дураки этот Джордж, что такое сказал, который в одних и тех же цветах катается🤷🏻‍♂️
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Алекс Клиторман
Скорее похоже на сотрудников DHL.
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