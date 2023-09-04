Джордж Расселл о комбинезонах «Феррари»: «Подумал, что это работник «Макдоналдса»

Джордж Расселл пошутил на тему особых комбинезонов «Феррари».

На домашнем Гран-при Италии пилоты Скудерии использовали красно-желтую форму.

Во время интервью гонщик « » прокомментировал появление , который прошел у него за спиной.

«Подумал, что это работник «Макдоналдса», на секунду.

Мы в эфире? Надеюсь, нет», – сказал Расселл.

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