«Феррари» представила ретро-комбинезоны для Гран-при Италии
«Феррари» подготовила стильное обновление для домашнего Гран-при Италии.
Шарль Леклер и Карлос Сайнс проведут этап в Монце в ретро-комбинезонах.
«С запасом мой любимый комбинезон. Выглядит невероятно», – поделился мнением Шарль.
Гран-при Италии пройдет с 1 по 3 сентября.
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Изображения: соцсети команды «Феррари»
Но даже несмотря на них, в гонке все равно что-нибудь произойдет, потому что в Феррари работают клоуны
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