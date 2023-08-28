«Феррари» представила ретро-комбинезоны для Гран-при Италии

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер стиль Авто

«Феррари» подготовила стильное обновление для домашнего Гран-при Италии.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс проведут этап в Монце в ретро-комбинезонах.

«С запасом мой любимый комбинезон. Выглядит невероятно», – поделился мнением Шарль.

Гран-при Италии пройдет с 1 по 3 сентября.

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Изображения: соцсети команды «Феррари»

6 комментариев

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Aleksandr Lesnikov
клоунские носы лучше бы раздали всем сотрудникам
+4
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+4
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Pavel Nikolaev
Ответ belrus
А что насчёт обновлений для болида?
только устарение)
+2
0
+2
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belrus
А что насчёт обновлений для болида?
0
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Дмитрий Фурсов
Комбинезоны прекрасные
Но даже несмотря на них, в гонке все равно что-нибудь произойдет, потому что в Феррари работают клоуны
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whoisme
Ответ belrus
А что насчёт обновлений для болида?
Зачем когда костюм + 100 к легендарности.
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Scorpio
Ответ belrus
А что насчёт обновлений для болида?
зачем? это нищая концепция, смысл в нее бабки всаживать, чтобы занять 3 место в КК?
Пора на новый этап: "в следующем году мы создадим конкурентный болид"
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