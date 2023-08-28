«Феррари» представила ретро-комбинезоны для Гран-при Италии

«Феррари» подготовила стильное обновление для домашнего .

и проведут этап в Монце в ретро-комбинезонах.

«С запасом мой любимый комбинезон. Выглядит невероятно», – поделился мнением Шарль.

Гран-при Италии пройдет с 1 по 3 сентября.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры

Изображения: соцсети команды «Феррари»