Кристиан Хорнер: «Хотим убедиться, что Риккардо полностью восстановился, прежде чем он вернется за руль болида»

Руководитель «Ред Булл» поделился мнением о сроках возвращения в чемпионат .

Риккардо, который по ходу этого сезона заменил в « » Ника де Вриса, получил перелом запястья в аварии и пропустил уже этапы в Зандворте и Монце. В составе команды его подменяет резервный пилот «Ред Булл» .

Ранее советник « » Гельмут Марко уже заявлял о том, что Риккардо, скорее всего, пропустит этапы в Сингапуре и Японии ввиду их трудности с точки зрения физических нагрузок на пилотов.

«Насчет Гран-при Сингапура я уверен – не думаю, что у Даниэля есть шансы успеть восстановиться к этому моменту. Вариант с возвращением на Гран-при Японии я бы назвал оптимистичным прогнозом.

При этом у Даниэля вернулась подвижность руки, он проходит процесс восстановления. При этом мы видели, как некоторые мотогонщики спешили с возвращением после таких травм, и порой от этого было только хуже. Думаю, мы просто хотим убедиться в том, что Даниэль полностью восстановился, прежде чем вернется за руль болида.

Думаю, Даниэлю бы очень хотелось вернуться за руль на Гран-при Японии. В любом случае, мы ежедневно будем отслеживать ситуацию и смотреть, как идет процесс восстановления», – рассказал Хорнер.

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