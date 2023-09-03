Кристиан Хорнер: «Хотим убедиться, что Риккардо полностью восстановился, прежде чем он вернется за руль болида»

Теги Гран-при Японии Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о сроках возвращения в чемпионат Даниэля Риккардо.

Риккардо, который по ходу этого сезона заменил в «Альфа Таури» Ника де Вриса, получил перелом запястья в аварии и пропустил уже этапы в Зандворте и Монце. В составе команды его подменяет резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон.

Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко уже заявлял о том, что Риккардо, скорее всего, пропустит этапы в Сингапуре и Японии ввиду их трудности с точки зрения физических нагрузок на пилотов.

«Насчет Гран-при Сингапура я уверен – не думаю, что у Даниэля есть шансы успеть восстановиться к этому моменту. Вариант с возвращением на Гран-при Японии я бы назвал оптимистичным прогнозом.

При этом у Даниэля вернулась подвижность руки, он проходит процесс восстановления. При этом мы видели, как некоторые мотогонщики спешили с возвращением после таких травм, и порой от этого было только хуже. Думаю, мы просто хотим убедиться в том, что Даниэль полностью восстановился, прежде чем вернется за руль болида.

Думаю, Даниэлю бы очень хотелось вернуться за руль на Гран-при Японии. В любом случае, мы ежедневно будем отслеживать ситуацию и смотреть, как идет процесс восстановления», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Италии: «Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Konev
похоже, что хотят подольше посмотреть на Лоусена
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
вы уж постарайтесь , а то Багира с ума сойдёт)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gonshic
Дайте Лоусону доехать этот сезон, он оправдает доверие. У парня есть потенциал не меньше, чем у Ферста
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
voroninboris
Ответ Gonshic
Дайте Лоусону доехать этот сезон, он оправдает доверие. У парня есть потенциал не меньше, чем у Ферста
Лоусон сегодня молодцом, держал темп, когда был быстрее, обгонял, и если бы не работа Вальтери с шинами, заехал бы в очковую зону (но с Оскаром повезло, надо признать).
Сузука не пересекается с календарем суперформулы + на этой трассе он гонял всего 5 месяцев назад, так что логично будет на Лиама посмотреть, а дальше оставшиеся этапы уже отдать Дэну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий