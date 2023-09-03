Цунода сошел перед началом Гран-при Италии из-за технических проблем, старт гонки отложен

Теги Гран-при Италии Альфа Таури Формула-1 Юки Цунода Авто

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода столкнулся с трудностями на прогревочном круге перед стартом Гран-при Италии.

Болид Цуноды задымился и остановился на трассе, японец сошел, а остальные пилоты были вынуждены проехать дополнительный прогревочный круг. После этого старт Гран-при был отложен.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

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2 комментария

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Yury Sin
Спасибо, Юки, от души! Как раз опаздывал на 20 минут )) Удачи в следующий раз )
+20
0
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Дмитрий Фурсов
Ответ Yury Sin
Спасибо, Юки, от души! Как раз опаздывал на 20 минут )) Удачи в следующий раз )
Ага, тоже опаздывал на 5 минут. Успел прийти, разложить все вещи и включить трансляцию. Еще и синхронизировать
+4
0
+4
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