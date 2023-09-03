Цунода сошел перед началом Гран-при Италии из-за технических проблем, старт гонки отложен
Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода столкнулся с трудностями на прогревочном круге перед стартом Гран-при Италии.
Болид Цуноды задымился и остановился на трассе, японец сошел, а остальные пилоты были вынуждены проехать дополнительный прогревочный круг. После этого старт Гран-при был отложен.
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