Цунода сошел перед началом Гран-при Италии из-за технических проблем, старт гонки отложен

Гонщик « » столкнулся с трудностями на прогревочном круге перед стартом .

Болид Цуноды задымился и остановился на трассе, японец сошел, а остальные пилоты были вынуждены проехать дополнительный прогревочный круг. После этого старт Гран-при был отложен.

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