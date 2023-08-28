Ландо Норрис: «В сравнении с конкурентами наш гоночный темп был ужасным»

Пилот « » считает, что на Гран-при Нидерландов вновь проявилась проблема команды с гоночным темпом.

По словам Норриса, в данный момент «Макларен» сильно проигрывает прямым конкурентам в гоночном темпе и поэтому не может добиться желаемых результатов.

«Временами мы проигрываем из-за нехватки темпа, и иногда из-за ошибок со стратегией. В этот раз мы облажались со стратегией.

Не думаю, что наш темп был так уж плох. Он был скорее нормальным. Но этого было недостаточно. Каким он был в сравнении с темпом « »? Ужасным. В сравнении с « »? Снова ужасным.

Так что да, в гонке наш темп был очень далек от того, что мы показали в квалификации. И наш темп на одном быстром круге по-прежнему лучше и конкурентоспособнее, чем темп в гонке. Думаю, это становится все более и более очевидным. И мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию и сделать шаг вперед, но в данную минуту мы даже близко не подобрались к желаемому результату», – рассказал Норрис.

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс повторил мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд