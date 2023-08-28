Гельмут Марко о сроках восстановления Риккардо: «Вернуться в двух ближайших гонках будет трудно»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Авто

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо вряд ли вернется в гонки на двух ближайших Гран-при.

Риккардо попал в аварию по ходу пятничной практики перед этапом в Зандворте и получил перелом пястной кости в левом запястье.

По словам советника «Ред Булл» Гельмута Марко, речь идет как минимум о пропуске гонок в Италии и Сингапуре:

«В конце концов оказалось, что перелом не был чистым. Мы все еще ждем окончательного вердикта врачей, но вернуться в двух ближайших гонках будет очень трудно».

Прокомментировал ситуацию и исполнительный директор «Альфа Таури» Питер Байер:

«Я разговаривал с менеджером Риккардо и хотя операция прошла успешно, перелом не был чистым. Даниэль проведет в Барселоне еще несколько дней под наблюдением врачей, а мы желаем ему скорейшего выздоровления».

Риккардо сломал руку в аварии – на хитром повороте. Место в «Ф-1» уплыло новичку – похоже, надолго

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