Алекс Албон о 4-м месте: «Нам просто удалось попасть в оптимальные настройки болида»

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов.

Албон объяснил свое четвертое место удачным попаданием в настройки болида в самом начале уик-энда.

«Думаю, нам просто очень быстро удалось попасть в оптимальные настройки болида. Мы толком вообще не меняли их с первой практики. Благодаря этому я чувствовал себя увереннее. А когда у тебя появляется дополнительная уверенность на такой трассе – узкой и не прощающей ошибок, – и при этом все это происходит в переменчивых условиях, ты просто начинаешь чувствовать машину и это все, что тебе нужно.

Ты просто пилотируешь на пределе, выжимаешь из машины ее максимум. И с нашей машиной так было весь уик-энд. Это мое объяснение. Ведь не секрет, что обычно мы не очень хорошо смотримся на трассах, где требуется высокий уровень прижимной силы. Еще одно объяснение – нам зачастую помогал встречный ветер», – рассказал Албон.

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