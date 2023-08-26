Фернандо Алонсо: «5-е место в квалификации – лучшая новость, близко к подиуму»

Фернандо Алонсо рад, что стал пятым в квалификации в Зандворте.

«Я доволен машиной. Вчера мы внедрили обновления, и болид стал лучше. Благодарю всех, кто работает на базе, потому они работали над новинками весь июль – даже несмотря на четыре гонки. В августе базы закрываются, поэтому мы должны были изготовить все эти детали. Обновления работают так, как мы ожидали, я доволен.

Квалификация получилась очень напряженной, было легко допустить ошибку, чувствовался адреналин. В итоге я стал пятым, мы близки к подиуму – думаю, это лучшая новость.

Квалификации под дождем – это, можно сказать, кошмар. Мы не знали, какие шины ставить, переходить ли на новые промежуточные или остаться на старых – если трасса высохнет, на новых покрышках станет даже хуже.

Когда трасса подсохла, приходилось ехать весь круг по участку шириной два метра, практически сухому – как на игрушечной машинке по своему слоту. Нельзя было ошибаться», – поделился мыслями пилот «Астон Мартин» в интервью Dazn после квалификации к Гран-при Нидерландов.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

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