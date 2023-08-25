Чжоу Гуаньюй о продлении контракта: «Скажем так, в прошлом году в это же время я нервничал гораздо сильнее, чем сейчас»

Стали известны некоторые подробности переговоров «Альфа Ромео» (со следующего сезона команда вернется к старому названию – « ») с Чжоу Гуаньюй, чей контракт истекает в этом году.

По слухам, китаец хочет продлить соглашение на $2 млн – как раз столько он и получал в 2023-м, если верить данным инсайдеров. При этом перед стартом гоночного уик-энда в Нидерландах Чжоу заявил, что вполне доволен ходом переговоров.

«Я просто пытаюсь показывать максимум своих возможностей на трассе. Остальное – вопрос времени и более детальных переговоров. Но, думаю, скажем так, в прошлом году в это же время я нервничал гораздо сильнее, чем сейчас. Так что, надеюсь, я смогу продлить контракт и обрести хорошее будущее», – сказал Чжоу.

В то же время в других СМИ пишут, что в команде уже рассматривают другие кандидатуры: действующего лидера «Ф-2» Тео Пуршера и чемпиона «Ф-2» Фелипе Друговича.

«Альфа Ромео» рассматривает замену Чжоу на Пуршера или Друговича (It.motorsport)