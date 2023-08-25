Макс Ферстаппен: «Не в полной мере доволен балансом машины в поворотах, к субботе нужно решить эту проблему»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Ферстаппен признал, что пока команда не подобрала оптимальный баланс машины и будет работать в этом направлении.

«Все прошло не так уж плохо. Хотя вторая практика получилась довольно трудной. Сложность была в том, чтобы найти возможность проехать круг в чистом воздухе, не попадая в трафик.

Нам хотелось бы улучшить пару вещей, но на длинной дистанции машина работала нормально, так что в целом день прошел хорошо. Я был не в полной мере доволен балансом машины в поворотах, но мы этим займемся, к субботе нужно решить эту проблему.

Думаю, в квалификации все будет нормально, у нашей машины большой потенциал. Нам просто нужно немного отрегулировать настройки и тогда, я уверен, все будет нормально», – рассказал Ферстаппен.

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