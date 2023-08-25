Ландо Норрис: «Даже если «Макларен» переквалифицирует «Ред Булл», мы не будем бороться с ним в гонке»

Ландо Норрис высказался о лучшем времени в практике «Формулы-1».

Во второй тренировке перед Гран-при Нидерландов пилот « » опередил своего друга из « » .

«Я доволен, день прошел позитивно. Обычно «Ред Булл» выходит на другой уровень по субботам – посмотрим. Но ощущения хорошие, особенно с низкой топливной загрузкой, с высокой я не так доволен», – сказал британец.

Норрис ответил на вопрос, готова ли команда пожертвовать темпом на длинных отрезках ради борьбы за поул-позицию:

«Сложное решение, нужно будет все обсудить. Это не самая простая трасса для обгонов.

Но даже если мы переквалифицируем «Ред Булл», то не будем бороться с ним в воскресенье, он слишком быстр и обгонит нас – даже с лучшей деградацией шин, что у меня когда-либо была. Пожалуй, мы будем сражаться не с «Ред Булл», но обгонять трудно, так что решим сегодня вечером.

[В квалификации] будет непросто: сегодня было много блокировок, хаоса. На других треках тоже такое происходит, но здесь ситуация хуже, потому что круг очень короткий. И всегда сложно, когда в конце круга высокоскоростные повороты. Наша задача – с этим справиться».

Гран-при Нидерландов-2023. 2-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й

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