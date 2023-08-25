Серхио Перес: «Нам просто нужно попытаться собрать идеальный круг в квалификации»

Пилот « » подвел итог пятничных практик Гран-при Нидерландов.

В первой сессии мексиканец стал четвертым, во второй – седьмым.

«Практики прошли позитивно, [мы получили] много информации. Мы проехали на всех комплектах шин, особенно с большим запасом топлива, так что у нашей команды куча информации. Пелотон кажется довольно плотным, так что с нетерпением жду продолжения уик-энда», – сказал Перес.

Он также отметил, что в первый день Гран-при трасса была в хорошем состоянии, если не говорить о пыли в последнем секторе.

Кроме того, по мнению гонщика, несмотря на хороший темп, «Ред Булл» стоит постараться в квалификации:

«Нам просто нужно собраться со всеми силами и попытаться собрать идеальный круг, чтобы убедиться в том, что мы квалифицируемся там, где следует, и затем покажем наш гоночный темп. Думаю, все очень плотно. Полагаю, если завтра мы сможем провести сильную квалификацию, то не найдется причин, почему мы не будем в топе с хорошим темпом».

Гран-при Нидерландов-2023. 2-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й