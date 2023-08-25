Джордж Расселл: «Догнать «Ред Булл» еще возможно, у нас есть повод для оптимизма»

Пилот « » считает, что конкуренты могут догнать «Ред Булл» уже в следующем сезоне.

«Видя прогресс «Астон Мартин», которого команда добилась за зиму, прогресс «Макларена» по ходу сезона, ты понимаешь, что у вас есть повод для оптимизма и что догнать «Ред Булл» еще возможно.

Да, в «Ред Булл» продолжат прогрессировать. И достать их будет непросто. Но мы уже видели, как «Ред Булл» удалось достать «Мерседес» в 2021 году, в «эру «Мерседеса», и этого тоже мало кто ожидал. То есть, в сезоне-2020 «Мерседес» уверенно доминировал, но при этом сезон-2021 именно «Ред Булл» начал с быстрейшей машиной в пелотоне.

Вероятно, очень важной составляющей успеха «Ред Булл» сейчас является надежность их машины. В прошлом, в 1980/90 годы поломок машин было намного больше, чем сейчас. И если взять последние 25 лет, то каждый раз неизменно находилась команда, которая в итоге доминировала над остальными.

Не стоит принижать заслуги «Ред Булл» – они выступают на потрясающем уровне, им стоит отдать должное. Просто досадно, что все так выходит, ведь позади них мы видим действительно захватывающую борьбу между нами, «Маклареном», «Астон Мартин» и «Феррари», – рассказал Расселл.

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