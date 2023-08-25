Джордж Расселл: «Догнать «Ред Булл» еще возможно, у нас есть повод для оптимизма»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что конкуренты могут догнать «Ред Булл» уже в следующем сезоне.

«Видя прогресс «Астон Мартин», которого команда добилась за зиму, прогресс «Макларена» по ходу сезона, ты понимаешь, что у вас есть повод для оптимизма и что догнать «Ред Булл» еще возможно.

Да, в «Ред Булл» продолжат прогрессировать. И достать их будет непросто. Но мы уже видели, как «Ред Булл» удалось достать «Мерседес» в 2021 году, в «эру «Мерседеса», и этого тоже мало кто ожидал. То есть, в сезоне-2020 «Мерседес» уверенно доминировал, но при этом сезон-2021 именно «Ред Булл» начал с быстрейшей машиной в пелотоне.

Вероятно, очень важной составляющей успеха «Ред Булл» сейчас является надежность их машины. В прошлом, в 1980/90 годы поломок машин было намного больше, чем сейчас. И если взять последние 25 лет, то каждый раз неизменно находилась команда, которая в итоге доминировала над остальными.

Не стоит принижать заслуги «Ред Булл» – они выступают на потрясающем уровне, им стоит отдать должное. Просто досадно, что все так выходит, ведь позади них мы видим действительно захватывающую борьбу между нами, «Маклареном», «Астон Мартин» и «Феррари», – рассказал Расселл.

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4 комментария

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Великий Алонсо
В последнем предложении Джордж верно сказал, какой бы интересный был чемпионат без РБ, они просто портят всю малину и лишают аудиторию интриги.
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Mittermeyer
Ну РБ так то не смог достать Мерседес. Все таки 2020 год был технологической вершиной прошлого регламента, а 2021 это шаг назад. Так что единственный шанс победить текущий РБ -- это если смену регламента перенесут на 2027, а в 2026 будет урезанная версия 2025 года. Вот тогда шансы появятся.
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Марат Кагин
достать Ред бул можно. Ред бул Переса. а вот Ред бул Макса это уже фантастика
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