Стефано Доменикали: «В доминировании Ферстаппена нет ничего негативного. Это всегда было частью «Ф-1»

Стефано Доменикали не видит минусов в доминировании Макса Ферстаппена.

Руководитель «Формулы-1» похвалил пилота «Ред Булл» за выдающиеся показатели и напомнил, что мы не впервые наблюдаем за превосходством одной команды или одного гонщика.

«Я бы сказал, что, во-первых, сейчас подходящий момент для того, чтобы отметить невероятные выступления Ферстаппена за рулем этой машины. Если посмотреть на другой болид и отрыв от остальных – невероятно, что выступает так невероятно. Это всегда было частью «Ф-1». Я бы сказал, это часть игры.

Вполне уверен, что в ближайшие несколько лет технический разрыв уменьшится. Но, если кто-то выступает прекрасно, нужно это отметить. Должен сказать, иногда необходимо подтвердить наследие пилота, который делает выдающиеся вещи.

На определенных рынках, особенно новых, он создает невероятное наследие. Ты понимаешь: если человек выигрывает столько гонок, это что-то значит, это означает, что он прекрасный лидер. Так что ничего негативного в этом нет. И, если оглянуться назад, я бы сказал, это всегда было частью истории «Ф-1», – заявил менеджер.

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