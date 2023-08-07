Окружение Сайнса отрицает предварительный контракт с «Ауди»: «Планы A, B и C – «Феррари»

Теги возможные переходы Феррари Заубер Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Альфа Ромео Авто

Карлос Сайнс не намерен покидать «Феррари», утверждают люди, близкие к испанскому гонщику.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Сайнс якобы подписал предварительный контракт с «Заубером» / «Ауди». Швейцарский коллектив, выступающий до конца сезона-2023 как «Альфа Ромео», с 2026 года станет заводской командой «Ауди». Соглашение Карлоса со Скудерией истекает в конце сезона-2024.

Окружение спортсмена отрицает заключение предварительной сделки с «Ауди». Немецкий автопроизводитель обращался к Сайнсу, однако приоритет Карлоса – продление контракта с текущей командой, сообщает итальянская версия Motorsport.com.

«План A – «Феррари», план B – «Феррари», план C – тоже остаться в «Феррари», – заявил один из источников.

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4 комментария

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"Окружение спортсмена отрицает..."
Значит решено.
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We are checking, we are cheking...(c)
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вот оказывается что означают планы ж, о, п, а по ходу гонки
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К сожалению для Феррари...
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