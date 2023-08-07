Окружение Сайнса отрицает предварительный контракт с «Ауди»: «Планы A, B и C – «Феррари»
Карлос Сайнс не намерен покидать «Феррари», утверждают люди, близкие к испанскому гонщику.
Ранее в прессе появилась информация о том, что Сайнс якобы подписал предварительный контракт с «Заубером» / «Ауди». Швейцарский коллектив, выступающий до конца сезона-2023 как «Альфа Ромео», с 2026 года станет заводской командой «Ауди». Соглашение Карлоса со Скудерией истекает в конце сезона-2024.
Окружение спортсмена отрицает заключение предварительной сделки с «Ауди». Немецкий автопроизводитель обращался к Сайнсу, однако приоритет Карлоса – продление контракта с текущей командой, сообщает итальянская версия Motorsport.com.
«План A – «Феррари», план B – «Феррари», план C – тоже остаться в «Феррари», – заявил один из источников.
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Значит решено.