Окружение Сайнса отрицает предварительный контракт с «Ауди»: «Планы A, B и C – «Феррари»

не намерен покидать «Феррари», утверждают люди, близкие к испанскому гонщику.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Сайнс якобы подписал предварительный контракт с « » / «Ауди». Швейцарский коллектив, выступающий до конца сезона-2023 как « », с 2026 года станет заводской командой « ». Соглашение Карлоса со Скудерией истекает в конце сезона-2024.

Окружение спортсмена отрицает заключение предварительной сделки с «Ауди». Немецкий автопроизводитель обращался к Сайнсу, однако приоритет Карлоса – продление контракта с текущей командой, сообщает итальянская версия Motorsport.com.

«План A – «Феррари», план B – «Феррари», план C – тоже остаться в «Феррари», – заявил один из источников.

Леклер может согласовать контракт с «Феррари» на $200 млн за 5 сезонов (Sportune)