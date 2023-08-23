Джеймс Эллисон: «Хотя это не соответствует первоначальным целям, задача занять 2-е место в Кубке конструкторов важна для «Мерседеса»

Теги Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Авто

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон подвел итоги первой половины сезона-2023 и рассказал о целях команды на остаток чемпионата.

«Мы начинали сезон с большими надеждами. Изначально нам приходилось привыкать к относительно новому для нас положению относительно лидеров, однако последующая реакция команды на данную ситуацию была достойно восхищения.

Мы достаточно быстро поняли, что именно пошло не так, и с тех пор постепенно и неизменно исправляем ситуацию.

В начале сезона мы были четвертой по скорости команды и с разочарованием смотрели на то, как нас переигрывают наши же клиенты («Астон Мартин»). «Феррари» тоже была впереди.

Но сейчас мы медленно но верно начинаем отрываться от этих конкурентов. И свою роль сыграли все факторы. От стратегии до инженерных разработок, надежности, эффективности производства и гонщиков, которые работая с идеальной точностью способны реализовать даже не самый очевидный шанс, превратив его в возможность заработать очки.

И хотя это не соответствует первоначальным целям команды, задача занять второе место в общем зачете действительно важна для «Мерседеса». В особенности учитывая то, что во второй половине сезона основное внимание команды переключится на болид 2024 года», – рассказал Эллисон.

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1 комментарий

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Антон Якимцев
Лью не забудьте об этом сказать только)
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