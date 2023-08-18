Руководитель «Астон Мартин»: «Лучший вариант для нас – это максимально открытые и прозрачные рабочие отношения с Алонсо. И это работает»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о том, как команда сработалась с .

По словам Крака, в работе с Алонсо у команды не возникает никаких проблем, хотя в прошлом испанец заработал себе репутацию человека, с которым может быть непросто сработаться.

«Не думаю, что нам нужно управлять действиями друг друга, ведь Фернандо член команды, как и все мы. Понятно, что он самая известная и наиболее авторитетная личность, поэтому вам, очевидно, нужно прислушиваться к тому, что он делает, и вам не все равно, что именно он говорит, и так далее.

Но Фернандо знает, что мы хотим делать все это вместе. И при этом мы должны быть честны и принять ситуацию, если не сможем достичь тех целей, которые перед собой поставили, или достижения которых, возможно, ожидает от команды Фернандо.

Так что я думаю, что на данном этапе лучший вариант для нас – это максимально открытые и прозрачные отношения. И работать как единое целое, не заявляя о том, кто тут руководитель. И пока такой подход прекрасно работает», – рассказал Крак.

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