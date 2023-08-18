Гельмут Марко: «Вопрос к Риккардо – готов ли он вернуться в следующем году в «Альфа Таури» и работать с полной отдачей»

Советник « » оценил шансы остаться в «Альфа Таури» в следующем сезоне.

В «Ред Булл» обратились к услугам Риккардо, поскольку остались недовольны уровнем выступлений де Вриса.

«Конечно, нужно спросить Даниэля, каковы его..ну, мы знаем, каковы его цели, но как их достичь, вопрос в том, готов ли он вернуться в следующем году в « » на постоянной основе и работать с полной отдачей.

Изменения (с приходом Риккардо) оказали на команду очень хорошее, положительное влияние, добавили мотивации.

Если отставание де Вриса в среднем колебалось в районе 0,3-0,5 секунды, то в случае с Риккардо мы сразу говорим либо о совсем небольшом отставании, либо о равном темпе с Юки Цунодой. И впереди у нас есть еще девять (на самом деле десять) гонок – посмотрим, как ситуация будет развиваться в этих гонках.

При этом у нас есть и альтернативные варианты. Например, Лиам Лоусон, который сейчас занимает второе место в японской «Супер-Формуле». Он добился там больших успехов и здорово прибавил с тех пор, как стал выступать в Японии», – рассказал Марко.

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