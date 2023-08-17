Ландо Норрис: «Прогресс «Макларена» принес чувство облегчения»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что прогресс команды по ходу нынешнего сезона принес ему чувство облегчения.

Норрис перед началом сезона подписал с «Маклареном» новый долгосрочный контракт, рассчитанный до конца 2025 года.

«Думаю, что когда вы переживаете столь трудный период, а потом все так сильно меняется, испытывать чувство облегчения вполне логично.

Даже если бы мы достигнутый прогресс оказался в два раза меньше, я думаю, что мы все равно восприняли бы это положительным образом. Но сделанный нами шаг вперед оказался даже больше, чем мы ожидали. Так что да, разумеется, прогресс принес чувство облегчения – не только для меня, но и для всей команды.

Зимой мы сделали очень большой шаг вперед с точки зрения того, чтобы переосмыслить путь, по которому мы движемся, вот почему подготовка обновлений так затянулась. Но нам не нужно было торопиться, мы должны были набраться терпения», – рассказал Норрис.

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