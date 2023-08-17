Жан-Эрик Вернь о доминировании Ферстаппена: «Мы являемся свидетелями величия гонщика и команды. Соперникам нужно проснуться»

Двукратный чемпион «Формулы Е» и бывший пилот «Ф-1» поделился мнением о преимуществе и « ».

Вернь не считает, что доминирование одной команды и одного гонщика плохо влияет на зрительский интерес к «Формуле-1».

«То, что Макс и «Ред Булл» так сильны – не думаю, что это хорошо или плохо. Просто сейчас мы являемся свидетелями настоящего величия гонщика и команды, и это не может быть плохим для «Формулы-1». Я не понимаю людей, которые говорят, что это плохо. Просто другим командам нужно проснуться, стать талантливее.

Взять ту же легкую атлетику и бег на 100 метров – когда Усэйн Болт выигрывал все подряд, для спорта это было просто фантастикой. Мы были свидетелями настоящего величия.

То, что делает Макс – это действительно нечто из ряда вон выходящее, и как я уже сказал, если бы люди осознали то, насколько он хорош, что он способен на вещи, которые не могут другие, думаю, им бы начало нравиться смотреть за тем, что сейчас происходит.

При этом Макс сам этого добился, стремился к этому. Он настоял на том, чтобы заполучить лучшего гоночного инженера, он сделал так, чтобы команда была построена вокруг него. Так что речь не только о его таланте гонщика на трассе, но и о работе, которую проделал сам Макс и руководство команды, чтобы оказаться в таком положении. К этому нужно относиться с уважением», – рассказал Вернь.

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