Нико Хюлькенберг об отсутствии подиумов в «Ф-1»: «Если бы я был так плох, то вряд ли достиг бы отметки в 200 проведенных Гран-при»

Пилот « » рассказал, что не испытывает сожалений из-за недостаточно хороших результатов за карьеру в «Формуле-1».

Хюлькенберг за карьеру вышел на старт 193 Гран-при – и немцу ни разу не удавалось подняться на подиум. Что является своеобразным антирекордом «Формулы-1».

«Ну, это констатация факта. Конечно, когда начинаешь задумываться об этом, становится немного обидно. Ведь каждому гонщику в идеале хочется что-то выиграть. Но в то же время в моем распоряжении никогда не было подходящей для этого машины.

У меня в карьере были хорошие болиды, а также были возможности попасть на подиум, но по тем или иным причинам этого не происходило. Добиться этого так и не вышло.

Но, если честно, я все равно всем доволен и наслаждаюсь моментом. И да, оглядываясь назад я также понимаю, что какие-то вещи я мог сделать лучше.

Но я не испытываю из-за этого какого-то чувства горечи, разочарования. У меня все хорошо, скоро я доберусь до отметки в 200 проведенных Гран-при – если не ошибаюсь, примерно на этапе в Мексике.

И хотя у меня нет ни одного подиума, мне кажется, я бы не продержался в «Ф-1» так долго и не достиг отметки в 200 гонок, если бы был так плох. Так что есть и хорошие новости», – рассказал Хюлькенберг.

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