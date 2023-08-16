Нико Хюлькенберг об отсутствии подиумов в «Ф-1»: «Если бы я был так плох, то вряд ли достиг бы отметки в 200 проведенных Гран-при»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, что не испытывает сожалений из-за недостаточно хороших результатов за карьеру в «Формуле-1».

Хюлькенберг за карьеру вышел на старт 193 Гран-при – и немцу ни разу не удавалось подняться на подиум. Что является своеобразным антирекордом «Формулы-1».

«Ну, это констатация факта. Конечно, когда начинаешь задумываться об этом, становится немного обидно. Ведь каждому гонщику в идеале хочется что-то выиграть. Но в то же время в моем распоряжении никогда не было подходящей для этого машины.

У меня в карьере были хорошие болиды, а также были возможности попасть на подиум, но по тем или иным причинам этого не происходило. Добиться этого так и не вышло.

Но, если честно, я все равно всем доволен и наслаждаюсь моментом. И да, оглядываясь назад я также понимаю, что какие-то вещи я мог сделать лучше.

Но я не испытываю из-за этого какого-то чувства горечи, разочарования. У меня все хорошо, скоро я доберусь до отметки в 200 проведенных Гран-при – если не ошибаюсь, примерно на этапе в Мексике.

И хотя у меня нет ни одного подиума, мне кажется, я бы не продержался в «Ф-1» так долго и не достиг отметки в 200 гонок, если бы был так плох. Так что есть и хорошие новости», – рассказал Хюлькенберг.

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8 комментариев

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sinkindragon@gmail.com
Гонщик то поул умудрился заработать , сколько гонщиков с кучей подиумов , но без поулов ?
+3
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+3
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Minuvert
Ответ sinkindragon@gmail.com
Гонщик то поул умудрился заработать , сколько гонщиков с кучей подиумов , но без поулов ?
Он и Ле-Ман выиграл в качестве дебютанта. Гонщик хороший, просто не везёт в Ф1, не попал в машину которая на подиумы завозит
+3
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+3
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Analjinn
Кто-то обойдёт Шумахера и Хэмилтона - Халк же навсегда останется рекордсменом.
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Иван Алейников
«Я бы не провел более 200 Гран-при без подиумов, если бы был так хорош как пишут обо мне пользователи спортса»
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Великий Алонсо
Ответ Minuvert
Он и Ле-Ман выиграл в качестве дебютанта. Гонщик хороший, просто не везёт в Ф1, не попал в машину которая на подиумы завозит
Чем не везёт? Победил бы Переса в Форс-Индии - вполне возможно оказался бы в РБ на его месте, но он это не сделал. Топ-гонщик должен побеждать Переса
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Hardi
Ответ Великий Алонсо
Чем не везёт? Победил бы Переса в Форс-Индии - вполне возможно оказался бы в РБ на его месте, но он это не сделал. Топ-гонщик должен побеждать Переса
Хороший гонщик и топ гонщик это разное.
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Minuvert
Ответ Великий Алонсо
Чем не везёт? Победил бы Переса в Форс-Индии - вполне возможно оказался бы в РБ на его месте, но он это не сделал. Топ-гонщик должен побеждать Переса
Я и не говорил, что он топ, просто считаю его хорошим гонщиком. Не все гонщики, кто брал Ле-Ман являются топами, как пример Джовинацци. Касаемо Переса, дак он сам чудом в РБ оказался, а не за таланты.
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Великий Алонсо
Ответ Minuvert
Я и не говорил, что он топ, просто считаю его хорошим гонщиком. Не все гонщики, кто брал Ле-Ман являются топами, как пример Джовинацци. Касаемо Переса, дак он сам чудом в РБ оказался, а не за таланты.
Гонщик неплохой, однозначно. Но невезения в его карьере в плане отсутствия подиумов нет, все шансы на попадание в топ-команду он упустил сам, так что может сетовать только на себя
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