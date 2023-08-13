Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, во второй половине сезона достигнем гораздо большего»

Пилот « » поделился мнением о том, как для команды сложилась первая половина сезона.

В данный момент Хэмилтон занимает четвертое место в общем зачете со 148 очками, борясь за второе место с Серхио Пересом и Фернандо Алонсо.

Команде «Мерседес», в то же время, после неудачного старта сезона удалось выйти на второе место в Кубке конструкторов, где преимущество над «Астон Мартин» составляет 51 очко.

«Первая половина прошла достойно. В начале года мы оказались совсем не там, где хотели. Но с тех пор команда добилась многого, мы достигли прогресса, и я надеюсь, что гораздо большего мы достигнем во второй половине сезона.

В начале сезона я ожидал борьбы за чемпионский титул, ведь ожидания всегда таковы…Хотя нет, скорее цель была в том, чтобы оказаться в заметно лучшем положении относительно прошлого сезона. И мне кажется, что в этом мы не смогли преуспеть. Несмотря на весь тот огромной объем работы, выполненный за зиму, мы начали сезон оказавшись внизу, так что перед нами стояла очень непростая задача.

Как бы то ни было, я горжусь нашей командой. Мы боремся за второе место в чемпионате, хотя совсем не ожидали этого после того, что ощутили на предсезонных тестах», – рассказал Хэмилтон.

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